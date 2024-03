Karine Brito Vivi comemorou aniversário junto com amigos e familiares





Vivi Cake, a rainha dos bolos realistas, celebrou seus 35 anos em grande estilo na noite do último sábado (25). A apresentadora do quadro "É Doce ou Não É", do Programa Eliana, e influenciadora reuniu amigos e familiares em uma festa inspirada no México, com direito a animadores, bartenders, pirofagia e uma decoração que reproduziu cenários que remeteram ao México, como seriado mexicano "Chaves".

A festa aconteceu na mansão da apresentadora em São Paulo. Todos os convidados estavam fantasiados e capricharam na produção. Vivi estava vestida de Chiquinha e o marido, Ronan, como o protagonista da série infantil. O ponto alto foi quando Vivi comeu o barril do Chaves.

"Os convidados não sabiam que era um bolo. Foram pegos de surpresa. Depois todos eles foram morder também", contou. O bolo foi feito por um amigo de Vivi, Luiz Toledo.