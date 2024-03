Divulgação Influenciadora Sam Bechara afirma atingir públicos variados com suas postagens





Sam Bechara, influenciadora digital que ultrapassa 9 milhões de seguidores em suas redes sociais, conquista a web pela apresentação de curiosidades direcionadas para o chamado público teen. Dona do bordão "Olha o que eu achei", a influenciadora celebra quase 15 anos de presença no meio digital comenta sobre sua relação com a internet e como é trabalhar para este importante público.

"Durante o período da pandemia, quando estava entediada em casa e decidi arrumar meus armários, decidi fazer um vídeo e comecei a falar “olha o que eu achei”. O primeiro material falando o bordão, viralizou e virou meu jargão principal, além do “olha o que chegou pra mim”, onde mostro novidades do mercado e produtos diversos que são bem diferentes", explicou a influenciadora.

Segundo Sam, o material apresentado em suas redes sociais nunca foi direcionado para um público específico. "Faço vídeos sobre o que gosto, sobre minhas preferências e, tecnicamente, são mais para adultos que vivenciaram o que eu vivenciei, um momento nostálgico, mas aí acabou tendo uma preferência do grupo infanto-juvenil também. Na verdade percebi que o público adulto tem consumido bem mais meu conteúdo, inclusive passou a estatística do infanto-juvenil", revela Sam sobre uma possível mudança de público.

Dentre as diversas curiosidades já apresentadas em suas postagens, a influenciadora destaca seus celulares antigos. "Achei meus aparelhos que estavam cheios de lembranças, fotos antigas, músicas antigas, achá-los foi tipo voltar no tempo, muita nostalgia".

Questionada sobre a concorrência acirrada vivenciada em seu campo de atuação, Sam é enfática: "Sempre fui bem de boa, faço as coisas no meu tempo e de acordo com o que quero. Não me preocupo com o colega, se ele está postando tal coisa, não está… sou bem de boa. Eu respeito e admiro os outros criadores e acho que cada um tem o seu talento específico. Meu diferencial é ser eu mesma. Aprendi que não adianta correr atrás das coisas, as coisas vem quando você menos espera! O que tem que ser, será".

Como projetos futuros, Sam Bechara revela seu sonho à carreira musical e projetos planejados neste campo. "Sempre gostei muito de cantar. Lançar minha própria música nas plataformas digitais e fazer um vídeo clipe é um sonho e quem sabe consigo realizá-lo em breve", finaliza a influenciadora.