Divulgação Júllia Zimmêr destaca nova canção nos meios digitais





Após o sucesso do single "Já Sei de Cor", lançado em outubro de 2023, a cantora gaúcha Júllia Zimmêr anuncia nesta sexta-feira (22), o lançamento de sua nova faixa, "É Mais Fácil". O novo trabalho da artista aborda os estilos sertanejo e country ao apresentar a complexidade sobre o amor e de como, por vezes, é mais fácil seguir em frente ao invés de tentar consertar o que está quebrado.

"Passei muito tempo na construção desse projeto e estou muito animada em poder compartilhar com o público nesta sexta-feira", pontua a cantora. "É resultado de meses de trabalho, inspiração e colaboração com uma equipe talentosíssima que tem toda minha gratidão", completa.

A artista explica que, diferentemente de seu primeiro single, “Já sei de cor”, a nova faixa “É mais Fácil” conta com uma pegada mais sertaneja, mais sofrência, estilo que ela confessa predileção. "Além disso, é uma volta para as minhas origens. O sertanejo conversa muito com a cidade no interior do Rio Grande do Sul onde eu nasci e cresci, e que mora em mim e no meu coração", ressalta.

"Nesta sexta-feira, minha nova música autoral “É mais fácil” estará disponível em todas as plataformas e streamings musicais. Espero que essa música ressoe com o público da mesma forma que ressoou comigo", finaliza Júllia Zimmêr.