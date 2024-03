Ao total, a dupla soma mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube, e cerca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Consolidados como uma das principais vozes da música sertaneja do país, os irmãos interpretam a canção composta por Elcio di Carvalho, Felipe Viana, Matheus di Pádua e Victor Reis, além de contar com os arranjos de Junior Melo e Rudnei Martins. Resgatando a melodia romântica, característica da dupla, a letra discute o fim de uma relação que ainda traz muitas recordações.

Lançado na última sexta-feira (15), o clipe oficial do novo single da dupla sertaneja, George Henrique & Rodrigo já alcançou os impressionantes 2 milhões de visualizações no Youtube.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.