Gabrielzinho chega à fase 2 do projeto de estreia "O Game"





Gabrielzinho, o “poeta do pagode”, como é conhecido por suas composições de sucessos gravados por nomes como Belo, Péricles, Sorriso Maroto e Menos é Mais, apresenta o segundo EP do projeto “O Game”. Disponível em áudio desde a noite de ontem (21), a “Fase 2” soma mais quatro faixas inéditas e autorais ao trabalho.

O destaque é a música “Um Minuto é Tempo”, com a participação do grupo Akatu, que ganha atenção na cena do pagode. A canção já tem vídeo disponível nesta sexta (22).

"´Um Minuto é Tempo´ é uma música muito especial nesse projeto e que traz toda uma onda do pagode anos 90, com muito sentimento. Os meninos do Akatu deram um show na interpretação e essa parceria deu muita liga. Sou fã dos meninos e, ter eles junto comigo nesse game, é muito importante pra mim”, compartilha Gabrielzinho.

A faixa romântica é composta por Gabrielzinho e Zaki Santos e fala sobre um casal apaixonado que não quer perder tempo. Além desta, o EP2 d´ “O Game” traz as músicas “Sr. Instagram”, “Fora de Moda” e “Lady da Quebrada”.