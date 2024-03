Divulgação DJs comandam picapés da festa que agita a noite de São Paulo





A festa "Fica, Vai Ter Pop!", que teve início em Fortaleza (CE), retorna ao roteiro de São Paulo, com realização no espaço Kat Klub, nesta sexta-feira (22). Com duas pistas animadas, incluindo a @festadataylor na pista superior, os entusiastas da música pop terão uma noite memorável.

A edição promete ser ainda mais vibrante, com a presença de convidadas super especiais e novidades para os aficionados do estilo musical. Os participantes podem esperar muito pop, performances especiais, sorteios e muito mais. A atmosfera é eletrizante, com clipes projetados em telões e DJs tocando hits de ícones como Madonna, Britney Spears, Taylor Swift, entre outros.

As atrações confirmadas incluem Karol Conká e Urias, que prometem performances inesquecíveis para os fãs. A festa contará, ainda, com sets de DJs renomados e performances artísticas que garantirão uma experiência única.

Victor Wesley, o produtor do evento, é conhecido por suas festas que celebram a cultura pop em grande estilo. Entre as festas que ele produz, destaca-se "A Festa da Taylor" e "Gandaia Club".