Divulgação Profissional da dança é destaque em projeto da Disney





Edson Damazzo, conhecido como Bibiu, assina a direção da série nacional “Passinho: O Ritmo dos Sonhos, novidade do Disney+. Produzida pela Boutique Filmes, a produção apresentará o famoso passinho, estilo de dança urbana, criado e desenvolvido por jovens das favelas cariocas. O dançarino, que também é coreógrafo da cantora Ludmilla, conta que achou que era uma pegadinha quando recebeu o convite para fazer parte do trabalho.

"Foi uma surpresa muito grande, porque a produtora que assina o projeto, entrou em contato comigo, fazendo o convite. Achei que era furada, que deveria ser caô, porque não tava acreditando, ainda mais com o nome Disney, mas depois fui vendo que era verdade. E, claro, que aceitei de cara", comenta.

As gravações da série, dirigida por Jéssica Queiroz (Mila no Multiverso) e Marton Olympio ( A Dona da Banca ), começaram em fevereiro e vão até abril. Edson conta com uma equipe para montar as coreografias.

"Junto comigo eu tenho um time muito forte, como a série é sobre passinho, decidimos trazer pesos de nomes da cena pra poder somar com o meu trabalho, VN trazendo toda a bagagem do passinho e a Celly como consultora, então eu recebo a cena, o roteiro, dirijo os atores com a movimentação, intenções, tudo voltado pra câmera, junto com as movimentações de passinho que o VN trás pra mim, e juntos montamos a cena", complementa Bibiu.

"Estamos falando de uma série musical histórica no Brasil, primeira que é única produção atualmente que a Disney está fazendo. Temos um elenco 90% preto. Nossa equipe nos bastidores é formada por 90% de mulheres pretas, uma série da Disney no Brasil, falando sobre uma cultura periférica, onde o preto não está matando e nem roubando. Uma empresa que eu cresci vendo príncipe e princesas brancos, onde os protagonistas eram brancos. Essa série vai acender a chama de muitas crianças que vão se ver em lugar que não estão acostumadas", pontua.

Foram três meses de preparação e muito ensaio para a realização do projeto. As gravações tiveram duração de quase 12 horas por dia. “Passinho: O Ritmo dos Sonhos” terá sete episódios com cerca de 30 minutos. Ainda não há previsão de estreia.