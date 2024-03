Divulgação Banda promete conquistar público pela irreverência





A Banda Axé Bahia, nascida em Salvador no final do ano passado, surgiu da ideia e desejo que a capital baiana tenha uma banda versátil de pagode baiano e axé music. Sob o comando do ex vocalista da Banda Kfuné, Rafa Cruz, nos últimos meses a Axé Bahia se concentrou na montagem do grupo e definição da identidade musical focando nos projetos para 2024.

“Nosso repertório é composto por músicas atuais do pagode e do axé music que atingem diretamente ao público, agradando profundamente os que gostam de boa música baiana e muita folia”, afirma Rafa Cruz.

A banda aposta na irreverência de Rafa Cruz e na interação e responsabilidade de todos os integrantes do grupo como um elemento para o sucesso do projeto. “O pagode baiano e o axé music são ritmos contagiantes e bem característicos de nossa cultura e a nossa aposta é trabalhar muito esse ano, com projeção de ter muitos shows e consolidar a nossa banda como referência na capital baiana", conclui Rafa Cruz.