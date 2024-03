Divulgação DJ afirma que Ghabi possui muita dedicação e talento





O DJ e produtor Ariel B e a cantora Ghabi se unem no single "Pode Julgar", que chega nesta sexta-feira (22), às 00h, em todas as plataformas digitais. A música empoderada desafia os estereótipos e a cultura do julgamento.

O convite para a parceria surgiu da admiração mútua pelo trabalho de cada um. E, embora não sigam o mesmo gênero musical, a criação de "Pode Julgar" foi um processo natural. "A Ghabi tem tudo a ver com a letra da música e a voz dela encaixou perfeitamente. Após discutir a temática da música e a direção, decidimos trabalhar juntos para dar vida à música 'Pode Julgar'”, afirma Ariel.

A cantora revela que precisou adequar um pouco a sua linguagem, mas foi um processo muito fácil, principalmente pela conexão musical que tiveram. “A gente se fala muito bem e tivemos uma comunicação muito boa ao longo desse processo. Precisei trazer uma linguagem um pouco mais rua para poder me comunicar, mas no final o resultado ficou muito bom", conta Ghabi.

A letra da música é um grito de liberdade contra o machismo e a pressão social que as mulheres enfrentam diariamente. Para Ariel, foi muito especial poder contar com uma artista que já aborda estes temas em sua discografia. “A Ghabi tem esse discurso forte e foi incrível trabalhar com ela. Sua dedicação e talento contribuíram muito para o resultado final da música”, declarou o DJ.