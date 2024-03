Divulgação Artista catarinense conquista público pelo país afora





Um nome passou a despertar a atenção nas redes sociais. Mussa, o fenômeno da música infantil com mais de 2 bilhões de plays no YouTube, está trazendo alegria e criatividade para famílias brasileiras com seu estilo único e divertido.

Além do sucesso na web, o personagem passou a lotar casas de shows ao redor do Brasil com o seu espetáculo para toda a família e o último feito do cantor e YouTuber foi o de lotar duas datas seguidas em São Paulo no Teatro Opus Frei Caneca.

Nascido na periferia de Florianópolis (SC) e inspirado pela cultura urbana do rap, o artista está redefinindo o gênero e cativando pais e filhos por onde passa. Músico e compositor prodigioso, Mussa não é apenas um rapper talentoso. Suas músicas, impregnadas de humor e criatividade, têm dominado as plataformas de streaming e conquistado o coração de milhões de ouvintes.

A canção "Mussa Style" se tornou uma febre entre crianças e pais, destacando-se como um hino do estilo inconfundível do artista. Suas músicas contagiantes e letras inteligentes são apreciadas por todas as idades, tornando Mussa um ícone da música infantil.

O estilo único e divertido de Mussa, conhecido como "Mussa Style", é sua marca registrada. Vindo da periferia, ele traz a cultura urbana do rap para crianças do Brasil de uma maneira leve e envolvente.