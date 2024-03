Divulgação Grupo mantém sucesso ao longo de sua trajetória musical





O Village People, banda de sucesso da Disco Music, formado em 1977, desde então vem gravando clássicos eternos na história da música. O Brasil tem mais uma oportunidade de celebrar esses grandes hits com o retorno do Village People ao país, após quase uma década, com show anunciado para o dia 7 de maio, no Tokio Marine Hall.

O Village People surgiu liderado por Victor Willis, ao lado de cantores contratados, e na sequência, uma formação oficial foi configurada. O resultado foi o estouro mundial com uma enxurrada de sucessos como “Macho Man”, “YMCA”, “Go West”, “In the Navy”, “San Francisco (You’ve Got Me)”, entre tantos outros – músicas que certamente estarão no repertório da apresentação do grupo no Brasil.

Eles, logo se tornaram um fenômeno internacional com o lançamento do segundo álbum intitulado Macho Man, mais uma vez gravado por Victor Willis com a utilização de cantores de estúdio. No entanto, foram realizadas audições para artistas se juntarem a Victor antes do lançamento do álbum Macho Man e muitos atenderam ao chamado. Village People era finalmente um grupo genuíno.

A banda encerrou as atividades nos anos 1980, e teve diversas formações para apresentações ao vivo. A mente criativa do Village People, Victor Willis retornou em 2016 e segue levando o legado ao redor do mundo, com shows lotados e uma aura nostálgica imperdível, tanto para aqueles que viveram aquela época, quando para as gerações mais jovens que tiveram contato com um dos mais importantes nomes da música em todos os tempos. O grupo vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, tendo lançado oito álbuns de estúdio. Em 2020, “YMCA” foi incluída em 2022 no Grammy Hall of Fame.

A venda de ingressos começa no dia 21 de março (quinta-feira), para clientes Tokio Marine, a partir das 12 horas, e no dia 23 de março, para o público em geral, também ao meio-dia.