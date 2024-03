Divulgação Cantor durante a gravação do projeto em Goiânia





O cantor carioca João Gabriel divulgou na última quinta-feira (14) o segundo volume do seu projeto audiovisual intitulado “2162”. Com colaboração de Clayton & Romário, o EP está disponível em todas as plataformas digitais.

O trabalho conta com as faixas "Caminhãozinho" (com a participação de Clayton & Romário), "É Oficial" e "Cama Frouxa". Combinando a energia contagiante do Rio de Janeiro com as raízes da música goiana, João Gabriel busca oferecer aos ouvintes uma experiência musical única e envolvente.

A faixa “Caminhãozinho” está sendo relançada e será a música de trabalho dos próximos meses, pois já conquistou milhares de ouvintes. “Esta é uma música que senti que ia ser um sucesso, ela é daquelas que você escuta e quer seguir dando repeat, sabe?”, comenta João Gabriel.

O projeto foi gravado em Goiânia em 2023 e produzido por Blener Maycom, renomado produtor do cenário sertanejo nacional. No total, o trabalho conta com 14 faixas inéditas e participações de peso, como Felipe Araujo, Icaro e Gilmar, Edy Brito e Samuel, Clayton e Romario, Vinni e Rafa e Mariana Fagundes.