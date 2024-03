Divulgação Scan e o cantor Marcus Zimmer





Rafael Scan fecha parceria musical com o cantor Marcus Zimmer, para juntos gravarem a música ¨Amor de Migalhas¨, que será lançada nas plataformas digitais no dia 22 de março. Zimmer também participou no último mês de janeiro, da gravação do projeto audiovisual "Uma Nova História", do sertanejo, no Paraná.

¨Amor de migalhas foi um presente”, afirma Scan. A letra e a composição reúne um time de peso como, por exemplo: Brisa / Edlon Júnior, Janielson Lopes, Lélio Marx, Plinio Barroso, Ricardo Santos e Roger Corrêa.

Recentemente, Rafael Scan assinou contrato com a gravadora New Music. A empresa agora é responsável por gerenciar a carreira do artista. ”Estou muito feliz com essa conquista, é um novo momento na minha carreira. São muitos anos de luta por essas estradas, contou Scan.

De origem humilde, Rafael Scan conquistou o país com seu talento e presença no palco. Nascido em Terra Rica, interior do Paraná, Rafael Scan encontrou na música um espaço para se expressar, encontrando nela sua verdadeira vocação. Depois que estou com seu grande sucesso, ‘A Dança da Cachaça’, com apenas 21 anos, ele não parou mais. Conquistou o Sul e agora o país inteiro dança ao som de Rafa.

Em 2014 estourou com o sucesso da canção ‘Vai Brasil’, ficando entre as músicas mais tocadas durante a Copa do Mundo FIFA, realizada aqui no Brasil. O hit conquistou o primeiro lugar nas plataformas digitais e colocou Rafael Scan em evidência. Todo mundo queria saber quem era o dono por trás daquele sucesso.

Em 2015 ele lançou seu DVD intitulado ‘Ao Vivo em Terra Rica’. E contou com participações para lá de especiais, como Adryana Ribeiro e a diretora de TV Lucimara Parisi. A música “Pulando a Janela” do álbum se tornou trilha sonora do programa Vídeo Show da Rede Globo, aumentando ainda mais sua visibilidade.

Agora, Rafael pensa no futuro. Depois de ter lançado três novos clipes no YouTube, já embarcou em novos projetos musicais. Com sua mescla entre músicas românticas e animadas, ele vem conquistando diversos públicos ao longo dos anos.