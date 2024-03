Divulgação Instituto Teatro Novo inicia inscrições para oficinas de artes cênicas





O Instituto Teatro Novo, no Rio de Janeiro, anuncia a abertura para inscrições às oficinas de artes cênicas, tendo como público-alvo, pessoas a partir dos 15 anos de idade, com deficiência intelectual, síndrome de down ou autismo. O objetivo do projeto é Incluir as pessoas com deficiência, combater o capacitismo e usar a arte para desenvolver potências.

Ao todo, as oficinas terão 10 meses de duração, com realização no Teatro Popular Oscar Nyemeyer. O projeto destaca a Semana Cultural T21, com uma programação incrível em prol da inclusão, que marca o "Dia Internacional da Síndrome de Down".

A agenda conta ainda com workshop de grafite (dia 22), oficina Teatro Novo (dia 19), aulão websérie e exposição de fotografia (dia 20), aula de automaquiagem (dia 21), festa (dia 22), aulão de charme (dia 23) e trilha (dia 24).

A oficina concentra-se em desenvolver a capacidade dos participantes de improvisar de maneira criativa e confiante, adaptando às atividades de improvisação para atender às características e preferências de cada um, tornando-as acessíveis e envolventes.

A proposta é levar em consideração as potencialidades das habilidades dos participantes para atuação, por meio de uma interpretação de forma inclusiva, incentivando a explorar a análise de personagens e roteiros de forma criativa e respeitando suas individualidades. Inclui ainda exercícios e atividades voltadas para a expressão corporal, cuidadosamente projetadas e adaptadas para ajudar os participantes a se comunicarem através de gestos, movimentos e posturas.