Divulgação Dupla é sucesso nas plataformas digitais





Gustavo Moura e Rafael alcançaram, em sequência, duas posições no Spotify com “Digitando”. A primeira faixa em questão foi lançada em junho do último ano, e já soma mais de 28 milhões de reproduções na plataforma Youtube.

Em janeiro deste ano, os sertanejos gravaram o DVD “Rolezão Diferente”, em Fortaleza, e convidaram o Jonas Esticado para uma nova roupagem de “Digitando”, que foi apresentada ao público há um mês e já alcançou mais de 2 milhões de visualizações na plataforma. Além dos números no Youtube, a dupla brinda o sucesso das duas versões no Spotify.

O hit lançado em junho do ano passado está na 161* posição, enquanto a parceria com Jonas Esticado atingiu o 117* lugar na plataforma

“Estamos muito felizes e sabíamos que o público iria abraçar muito a nossa parceria com o Jonas Esticado em "Digitando", e é só o começo”, compartilha Gustavo Moura. Segundo Rafael, Jonas é um amigo de longa data e sempre acreditou em uma parceria de sucesso com ele. "Tinha de ser com ele a nova versão da música, caiu bem demais”, completa o cantor.