Divulgação Gloria Groove divulga agenda de sua nova turnê internacional





Gloria Groove anuncia a agenda de sua nova turnê internacional. A multiartista inicia a maratona no dia 28 de junho, em Dublin, na Irlanda, e encerra a turnê no dia 12 de julho, em Lisboa, Portugal. As apresentações confirmadas no velho continente até aqui são: Dublin - Irlanda, Bruxelas - Bélgica, Paris - França, Berlim - Alemanha, Amsterdã - Países Baixos, Londres - Reino Unido, Barcelona - Espanha, e Lisboa - Portugal.

Os fãs de Gloria na Europa poderão curtir os clássicos da artista, que promete agitar o público com um show cheio de brasilidade, mesclando diversos ritmos da música nacional e internacional, como o rap, funk e pop, do jeito que apenas Gloria Groove consegue realizar.

A pré-venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (20), às 10h, no horário de Brasília, enquanto a venda geral inicia-se na sexta-feira (22), também às 10h, do horário de Brasília.

Confira as datas de apresentação de Gloria Groove pela Europa:

Sexta-Feira, 28 de junho - Dublin, Irlanda

Domingo, 30 de junho - Bruxelas, Bélgica

Segunda-Feira, 1 de julho - Paris, França

Quarta-Feira, 3 de julho - Berlim, Alemanha

Segunda-Feira, 8 de julho - Amsterdã, Países Baixos

Terça-Feira, 9 de julho - Londres, Reino Unido

Quinta-Feira, 11 de julho - Barcelona, Espanha

Sexta-Feira, 12 de julho - Lisboa, Portugal