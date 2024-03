Divulgação Encontro realizado neste domingo (17) superou público de 80 mil pessoas





O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, recebeu neste domingo (17), o culto "Visita do Profeta", conduzido pelo Bispo Bruno Leonardo. O evento religioso reuniu milhares de fiéis, revelando-se um um fenômeno social que reverberou por toda a cidade.

Com as portas do estádio sendo abertas às 9h da manhã e, em poucas horas, uma onda de mais de 80 mil pessoas preencheu as arquibancadas, superando os números de encontros históricos, como os jogos da Copa do Mundo de 2014 e concertos de estrelas da música nacional e internacional.

A mensagem do Bispo Bruno Leonardo, centrada em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, além da religiosidade tradicional, tem conquistado o público de diversas cidades onde passa e deixa a mensagem de Deus. Sua presença marcante nas redes sociais e no YouTube amplia seu alcance.