Divulgação Cantor utiliza redes sociais para anunciar relacionamento





Davi Kneip, um dos intérpretes do hit "SentaDona", que participou da última edição do "De Férias com Ex", revelou em suas redes sociais neste domingo (17) que está namorando com a estudante de veterinária Luma Brandão Piassi. Através de uma collab no feed do Instagram, os dois postaram uma foto em clima de romance.

Na legenda, o DJ e cantor usou uma música que será lançada no próximo mês. "To com “Sintoma de Dengo”, escreveu. Os dois se conheceram durante o Carnaval, em uma sala de espera do aeroporto. "Estava retornando para Belo Horizonte. Eu tinha show no Camarote Salvador em uma segunda-feira, mas o show mudou para terça devido ao atraso no Carnaval por conta do trio de Ivete que tombou. Então meu voo de volta mudou pra quarta pela noite", conta o artista.

Na sala de espera, eles trocaram olhares e, durante o voo, ele tomou a iniciativa de chegar na estudante. "Acabou o voo ela foi ao banheiro, pedi o instagram dela e começamos a conversar. Isso já era quinta-feira. Ela é de Passos, interior de MG. Quando foi o domingo seguinte voltou pra BH me ver", finaliza.