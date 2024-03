Divulgação Alexandre Magnani apresenta a versão reggae pop do sucesso "Bênçãos Que Não Têm Fim"





A faixa “Bênçãos Que Não Têm Fim” foi uma das canções de maior faturamento do mercado gospel, caindo no gosto dos mais variados públicos. A versão do hit “Counting My Blessings”, do americano Seph Schlueter, teve nova roupagem na voz do cantor, músico e produtor Alexandre Magnani.

"Conheci a canção através de uma rede social, ainda em inglês com os Stories infinitos da galera. Eu amo o timbre vocal do Seph Schlueter e, depois que a Isadora Pompeo gravou a versão em português, a música ganhou ainda mais notoriedade aqui no Brasil", comenta o cantor Alexandre Magnani.

Segundo o artista, ele não imaginava que o vídeo publicado teria uma repercussão tamanha entre seus seguidores. "Mal sabia eu que pouco tempo depois eu teria a ideia de fazer um Reels dessa canção numa pegada reggae-pop. Toda terça e quinta-feira eu lanço vídeos interpretando minhas canções e de outros cantores, até que tive a ideia de fazer a “Bênçãos Que Não Têm Fim” junto com a “Deus é Bom”. O pessoal começou a compartilhar minha postagem e dizer que gostaria de ouvir a minha versão inteira. Isso foi um gás pra eu terminar de conceber o arranjo da música toda e pleitear a autorização para lançar minha versão", disse o artista que ultrapassou 70 mil visualizações no Reels com a versão do hit.

A produção musical e os arranjos da canção ficaram nas mãos do próprio Alexandre, que contou com o trabalho de João Elbert, na edição e na mixagem, e de Fernando Delgado, na masterização.

Assista “Bênçãos Que Não Têm Fim”, de Alexandre Magnani, no YouTube: