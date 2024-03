Divulgação Alex aceita convite para posar nu em uma revista LGBTQIA+





O influenciador e ex-Fazenda, Alex Gallete, que recentemente anunciou a realização de harmonização íntima, abriu o jogo e fala sobre sexualidade, comenta sobre seu primeiro ensaio nu e revela que já recebeu convites para entrar nas plataformas de conteúdos eróticos.

“Nunca tive problema em falar sobre sexo e tão pouco com nudez, mas confesso que demorei para aceitar fazer um ensaio nu. Em 2023, recebi essa proposta, depois de meses de negociação aceitei essa aventura e confesso que foi muito mais tranquilo do que imaginava. Fiz fotos incríveis, fiquei super soltinho e até nu frontal entreguei (risos), e olha que fiquei jurando que ficaria morrendo de vergonha do fotógrafo e do pessoal do staff”, contou o ator e influenciador que participou da Fazenda 14 e causou em diversos momentos.

Alex também conta que via as redes sociais costuma receber nudes de seguidores e pedidos inusitados. “Eu sou porr@ louca nas redes sociais, não fico fazendo a linha, e a galera entra na pilha, brinca, dá cantada, até nudes alguns mais atrevidos acabam enviando. Já tive algumas situações que começaram a passar do limite, mas logo vou cortando. Mas não vejo problemas em receber nudes nas redes sociais”, disse.

Com fotos sensuais nas redes sociais, Alex é questionado sobre o motivo de não ter entrado nas plataformas de streamings e ele compartilha que não está nos seus planos ainda.

“Até meses atrás diria que não iria entrar nunca, mas aprendi que estamos o tempo todo mudando de opinião. Hoje, não há proposta financeira que faça eu ingressar, mas acho incrível esse universo (risos). Estou com outros planos no momento, mas para quem está querendo me ver como vim ao mundo, aguarde que a minha primeira revista LGBTQIA+ está chegando e eu estou do jeito que vim ao mundo”, finaliza.