Divulgação Gabriel Fop interpretará o anjo Gabriel em sua estreia no teatro





O modelo e influenciador digital Gabriel Fop interpretará o anjo Gabriel em sua estreia no teatro. A montagem bíblica “Paixão de Cristo” será realizada no dia 29 de março, em Miguel Leão, no Piauí, e Fop está a todo vapor na elaboração de seu personagem.

A preparação do artista para a peça está intensa. “É um capítulo novo na minha vida e estou me preparando para dar o meu melhor na peça. Assim que recebi o convite, fiquei um pouco inseguro de aceitar, pois não tinha experiência na atuação, mas resolvi aceitar por ser uma peça tão significativa e com um elenco de peso”, comenta Gabriel Fop, que estará ao lado de André Mattos, Bianca Rinaldi, Gyselle Soares, Lucas Souza e Wellington Alencar na peça.

Mesmo que seja sua estreia, o influenciador está estudando e quer mostrar um grande trabalho. “Cada desafio que enfrento é uma oportunidade para me superar. Estou totalmente comprometido em aprimorar minhas habilidades, focando na interpretação, postura de palco e expressões faciais”, finaliza.

Com direção de Villar Neto e capacidade para cinco mil pessoas, a encenação “Paixão de Cristo” tem o objetivo de levar e honrar a palavra de Deus. O espetáculo será realizado na Arena Teatral da Rua Nova, a partir das 19h.