Marcos Felipe dos Santos, conhecido como ‘Nenzada’ teve sua imagem viralizada na web após gravar vídeos treinando a pronúncia em inglês durante as entregas em Belo Horizonte. Chamado de Motoboy ‘bilíngue’, ele ganhou um curso completo da Carolina Diniz, que ficou conhecida como a "Teacher dos Famosos".

Segundo Carolina, ao ver um vídeo dele na internet, ficou encantada pelo esforço e pela alternativa que encontrou para treinar, mesmo diante da correria do seu trabalho. “Tem tanta gente dando tantas desculpas de não ter tempo, e ele, entre uma entrega e outra, falando com clientes para treinar o inglês que estava estudando sozinho. Quando vi aquilo, falei que ele precisava de uma oportunidade para se desenvolver mais e tinha certeza de que com as ferramentas que a gente tem, poderíamos ajudá-lo a ir para o próximo nível”, afirmou.

Rapidamente, entrou em contato com o motoboy, parabenizando-o e oferecendo uma oportunidade para que Nenzada pudesse aprimorar ainda mais o seu conhecimento e pronúncia em inglês. “Vamos ajudá-lo na carreira e em tudo que precisar, porque ele é uma pessoa bacana, extraordinária, um ser humano do bem mesmo, para ajudá-lo a não perder esse hype e a se manter mesmo. Não somente como o motoboy que fala inglês, mas como mostrar para as pessoas como elas podem ser além daquilo que são quando vivem no piloto automático. É muito importante a gente poder mostrar para as pessoas que elas podem ir além”, declarou.

Depois de já ter realizado sua primeira aula, Marcos expressou sua gratidão pelo presente. “O método é muito bom, acho que vou aprender bastante e de uma maneira fácil, sei que vou precisar me dedicar muito, mas gostei da forma como eles ensinam e já estou empolgado para continuar e ficar fluente, falar bem melhor do que falo hoje. Vamos pra cima”, celebrou.