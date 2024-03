Divulgação Whindersson Nunes e Rafaella Tuma anunciam parceria para série exclusiva





A plataforma de conteúdos gratuita Mercado Play anuncia uma parceria que promete boas risadas para toda a família, com uma série que é a cara do Brasil. Whindersson Nunes e a ilustradora Rafaella Tuma se unem, pela primeira vez, para dar vida, por meio da animação, às histórias do humorista.

A minissérie "Whindersson Verso", que estreia com exclusividade nesta quinta-feira (14) e contará com composta por 8 episódios de 5 minutos cada, e encapsula a essência do humor e da criatividade brasileira, com a lente única de Whindersson Nunes e direção criativa de Rafa Tuma.

A ideia nasceu de um desejo antigo dos fãs da Rafa Tuma, que pediam para contar as histórias icônicas de Whindersson Nunes pelo olhar das ilustrações tão famosas da artista. “Eu me diverti muito dirigindo e planejando cada cena. Apesar do trabalho intenso, minha preocupação era deixar a série leve para que toda família pudesse assistir, fazer as pessoas rirem e manter a essência simples e genial do Whindersson na versão desenho. A produção da série envolveu uma grande equipe, desde storyboarders, animadores, riggers, colorista, pós, composição, trilha sonora, entre outros. Espero que as pessoas também se divirtam assistindo”, celebra a ilustradora.

“Eu sempre fiz conteúdo com a cara do Brasil - falo do rico, do pobre, do sertanejo, do nordestino, da criança, da mãe, da professora. A diferença é que agora o Brasil também está desenhado. E é de graça.", conta Whindersson Nunes.

Whindersson Nunes conta ainda sobre as expectativas de ver suas histórias ganharem vida com as ilustrações de Rafa. “O mais louco é que, depois de desenhado, vira um conteúdo completamente novo. A primeira vez que eu assisti um episódio, eu falei "eita, fui eu mesmo que escrevi isso?" A Rafa é um fenômeno. E tá muito engraçado”, finaliza ele.