Divulgação Vivi Cake mostra a seguidores sua aventura na África do Sul





A influenciadora Vivi Cake curte o período de férias na África do Sul e acompanha os safáris que contemplam os principais pacotes turísticos do destino de viagem. A doceira diferentona está encantada com a fauna e flora da região e mostrou a seus seguidores um pouco dessa aventura especial.

Ao lado do marido, Ronan Medina, ela também celebra um ano da remissão de um câncer no útero. Vivi, que descobriu a doença no fim de 2022, falou sobre o momento na legenda de um carrossel com fotos e vídeos.





"O vídeo perfeito existe e eu posso provar! Ele é o segundo quadro desse carrossel. Me desculpe se nesses dias eu me tornar repetitiva, mas eu já sei que vou me tornar. Estou vivendo um dos maiores sonhos da minha vida e ao lado da pessoa que nunca solta a minha mão. E o melhor, uma viagem para comemorar 1 ano de remissão. Aliás, tenho me emocionado a cada passeio pelo simples fato de me sentir viva e de saber que Deus fez tantas maravilhas por nós. Esse contato com a natureza me faz sentir assim: Vvia. É como se tudo se encaixasse e a sensação é que valeu a pena", escreveu.