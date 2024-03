Divulgação Os De Paula anuncia faixa "Love Na Sacada" que alia o samba ao eletrônico





O grupo musical, Os De Paula inova mais uma vez com sua sonoridade autêntica em "Love Na Sacada". A nova faixa de trabalho do conjunto combina elementos musicais do samba e do pagode com a batida eletrônica dos beats. Composta pelos irmãos, Vinigram e Dudu De Paula, juntamente com Marcelinho Henrique, a faixa apresenta métricas que lembram a linha de composição do trap, sem perder a essência do ritmo brasileiro.

A temática romântica da letra é envolvente e marcante, mantendo a característica do grupo de criar canções facilmente memoráveis. Este é um traço distintivo do grupo, que já engajou o público com hits como "Que Mina é Essa?" e "Não tem Ideia".

Além disso, "Love Na Sacada" marca a volta dos pagodeiros aos videoclipes inspirados em grandes nomes da música negra mundial, como Chris Brown, Michael Jackson, Jack Harlow e Drake. O novo projeto audiovisual dos artistas teve ambientação nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O Lançamento acontece nesta sexta-feira (15), em todas as plataformas.