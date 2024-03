Divulgação Nicoly França comenta sobre a reta final da gravidez





Nicoly França, influenciadora de 31 anos, está na reta final da gravidez de seu primeiro filho com o influenciador angolano Yuran Tinta. Juntos, compartilham suas experiências interculturais e preparam a segunda temporada do podcast "Isso não é uma DR", sobre relações. Nas redes sociais, além dos conteúdos de moda, bem-estar e cultura, o casal agora também aborda temas relacionados à maternidade e paternidade, enquanto aguardam ansiosamente a chegada do bebê.

França revelou detalhes sobre a descoberta da gravidez e como tem se preparado para a maternidade e paternidade. "Fiz o teste e descobri que estava grávida, e nós ficamos muito felizes. Apesar de ser tudo novo para nós, o processo está sendo de descobertas e aprendizados, e estamos muito animados com a maternidade e a paternidade", contou.

Ao equilibrar o trabalho nas redes sociais, os cuidados com a casa e a gestação, França enfatiza as mudanças demandadas pela jornada da gravidez. Apesar da intensidade na agenda de consultas e exames, ela destaca a flexibilidade do trabalho em casa, mesmo enfrentando cansaço e desconfortos físicos.

"Como trabalho principalmente em casa, tenho uma certa flexibilidade, mesmo que seja uma dupla jornada. Desde o último mês, tenho me sentido bastante cansada, devido ao peso da barriga, dores na lombar e cansaço geral", disse a influenciadora.

França destaca a importância das atividades físicas durante a gestação, praticando pilates e caminhadas para manter-se ativa, embora admita indisposição.

"Estou fazendo pilates, que ajuda bastante no alongamento e postura, mas ainda assim, me sinto bastante indisposta. Porém, caminhar também tem me ajudado; não gosto de ficar parada, e caminhar me ajuda a me manter ativa e um pouco mais disposta", contou.

Nicoly revelou o nome escolhido para o bebê, Lui, de origem angolana, que significa "rio" em Umbundu, língua materna de Yuran, pois desde o início, o casal queria manter a raiz angolana e trazer um nome com significado. O nome representa movimento, força e superação, simbolizando a trajetória do filho em alcançar objetivos e superar desafios.

"O nome que escolhemos para nosso filho é Lui, que significa "rio" em Umbundu, língua materna do Yuran, falada no sul de Angola. O rio tem várias possibilidades de chegar à foz, assim como a água rompe barreiras. Rio é movimento, é força, e o Lui representa isso; que ele vai alcançar seus objetivos e superar os obstáculos que surgirem no caminho", detalhou Nicoly França.