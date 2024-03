Divulgação Nadson convidou Léo Santana para o feat “Haverá Sinais”





Nadson, o Ferinha, escolheu o Rio de Janeiro como cenário para a apresentação de seu segundo, intitulado "Vibezinha do Ferinha" . De frente para o Pão de Açúcar e Cristo Redentor, a Mansão Alvite cedeu o seu espaço para a realização de mais um sonho do cantor, que dividiu palco e vozes com o baiano, o conterrâneo Léo Santana e o sertanejo Gustavo Mioto.

Situada em meio a uma vista deslumbrante da cidade Maravilhosa, a Mansão Alvite é um renomado espaço localizado no topo de uma colina, com uma atmosfera encantadora e semelhante a uma vila. A gravação iniciou às 14h e foi até o pôr do sol.

O novo trabalho do artista conta com 13 faixas inéditas, sendo uma com participação especial de Gustavo Mioto em “Aniversário de Amantes”. Outro feat especial traz Léo Santana em “Haverá Sinais”, músicas que prometem virar hit.

“Os fãs do Rio de Janeiro sempre me receberam muito bem, todos os shows que faço no Rio a casa está sempre lotada, e isso pra mim é muito gratificante. Escolher o RJ para ser palco deste projeto tão especial retribui a minha relação com a Cidade Maravilhosa. Esse DVD promete muito, temos certeza de que o público vai abraçar muito”, comentou o cantor.

A plateia foi formada por convidados, familiares e amigos, recebeu Mani, namorada de Dani Britto do BBB, Messias de Jesus e Rose Nascimento (tios de Nadson), o apresentador Léo Sampaio, e os influencers Dj Pelé, Beatriz Bosi e Marcela Motta.