Divulgação Show especial acontece na cidade de Bauru





O Churrasco On Fire, evento comandado pela dupla Fernando e Sorocaba, promete agitar a cidade de Bauru, interior de São Paulo, com uma edição especial neste sábado (16). Na ocasião, os sertanejos contarão com a participação especial do cantor internacional Chris Weaver.

Com trajetória musical de duas décadas, o artista é dono de uma voz marcante, Chris Weaver é uma figura vibrante na cena musical de Nashville, nos Estados Unidos, trazendo influências que vão desde os Beatles até o country e artistas como Steely Dan e Fleetwood Mac.

O Churrasco On Fire contará com mais de três horas, palco em formato de "T" e cenografia personalizada, e um repertório musical criado especialmente para a ocasião. O evento também oferece um open churras premium, com uma variedade de pratos irresistíveis, e conta com o "Team On Fire", um grupo de churrasqueiros talentosos que garantirão os melhores cortes para o público.