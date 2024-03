Divulgação Presença marcante no novo Show de Calouros





Aretuza Lovi, que tem integrado o time de jurados do "Show de Calouros", do Programa Silvio Santos, realizou uma homenagem a Elke Maravilha. Em meio ao mês da mulher, a artista escolheu trazer um tributo a atriz e apresentadora, que é considerada uma das referências de drag e artista no Brasil por seu estilo e discurso à frente do seu tempo.

Trazendo uma produção marcante, com cabelo e maquiagem inspirados na figura extravagante de Elke, Aretuza destacou a força da artista e também revelou que a alegria, o espírito libertário e a sua arte seguem sendo grandes referências que traz em sua carreira.

“A Elke é uma inspiração pra mim. Nunca deixou de ser, mesmo com a sua partida. Lembro que quando criança, eu olhava aquela figura de tanta representatividade na televisão, naquela época e não entendia muito, mas essa mulher com sua maquiagem, sua roupa, me dava um calor no coração e criava um frisson muito gostoso. Então, foi uma realização, é homenageá-la neste show de calouros do Silvio Santos”, diz.

Aretuza também destacou a importância do discurso de Elke Maravilha, que sempre defendeu a liberdade e o respeito à diversidade. “A Elke é uma mulher forte, com um discurso extremamente importante e necessário. Foi muito revolucionária não só no meio artístico, mas levava mensagens incríveis de empoderamento da mulher, de tantas questões sociais, e continuará sendo um fenômeno da natureza”, declarou.