Jovem humorista comemora 10 anos de estrada no meio artístico





O humorista Gio Lisboa lança em seu canal do YouTube, o especial "Fora da Casinha", projeto com produção assinada pela agência Non Stop. O audiovisual destaca no meio digital, o show que fez sucesso de público e crítica pelo Brasil, com toda a irreverência do stand up comedy.

Lançado nos palcos em 2023, o projeto "Fora da Casinha" revelou um formato inovador com a incorporação de recursos modernos e tecnológicos para proporcionar uma experiência única ao público. Com a presença de um DJ e improvisos característicos do humorista, o espetáculo reuniu grandes plateias onde esteve presente, superando 77 mil espectadores, em 145 sessões.

O talento e irreverência do jovem de 26 anos, o caloca no seleto time de profissionais de destaque no stand up comedy nacional. Com trajetória artística de 10 anos, o menino prodígio conquista tanto o campo virtual, quanto o presencial.

Gio Lisboa aproveita o momento oportuno para anunciar o lançamento de sua nova turnê de humor, intitulada "Medonho", espetáculo que proporciona uma imersão completa no mundo da comédia, com participação de um guitarrista, um DJ e o uso de auto-tune, aparelho para efeito de voz. Com tantos elementos sonoros, o humorista mantém sobre o enredo: “Nesse espetáculo, eu irei me desafiar. Enfrentarei meus medos de frente. Sejam bem-vindos ao universo caótico do meu segundo show”", frisa Gio que deixa o convite para o público em geral para conferir esse novo trabalho. A agenda das apresentações, em breve será divulgada nas redes sociais do humorista.