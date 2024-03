Divulgação Empresária segue os passos da mentora e anuncia marca de cosmética





Silvia Queirantes, empreendedora celebra 15 anos de atuação no disputado mercado da Estética & Beleza. Discípula de Inocência Manoel, a "Alquimista dos Cabelos", a paulistana comemora seu percurso no setor com o lançamento oficial da marca Vegany Cosmético, com a apresentação de produtos que visam o bem-estar e conforto do público, com destaque aos jovens.

Sua história no mercado teve início em 2009, quando deixar a rotina de seu pequeno salão de beleza para aceitar o convite da empresária Inocência Manoel, fundadora da Inoar Cosméticos, e assumiu o departamento de marketing da empresa.

“Na época, eu tinha um salão de beleza e ela havia acabado de lançar a Escola Progressiva, e vendia seus produtos em meu salão. Nos tornamos amigas pessoais e ela me fez o convite para fazer parte de sua equipe”, compartilhou Silvia.

Com o desafio aceito, Silvia realizou uma imersão profunda ao campo de atuação onde estava iniciando, com a participação em cursos, workshops, treinamentos e, claro, com atenção às lições que eram apresentadas pela empresária. O trabalho desempenhado nos departamentos de Marketing, Inovação e Lançamentos de Produto, onde comandou equipes de profissionais e a colocaram dentro dos principais eventos do setor tanto no mercado nacional, quanto internacional, Silvia aguçou uma visão empreendedora e, compartilhou com a amiga, que poderia ser seu momento também no mundo dos negócios.

"Passei a contar com o desejo em criar uma marca que refletisse meus valores e minha visão única. Após muita análise de mercado e conversas com poucos amigos, elaborei o planejamento da Vegany, uma marca de skin care se difere da concorrência existente no mercado", resume a empreendedora.

Um dos pontos-chave na concepção da marca foi a dedicação da empreendedora à pesquisa de mercado, onde identificou um crescente interesse, especialmente entre os jovens, por produtos que fossem não apenas veganos, mas que resultam na eficácia e suavidade quando estivesse em contato com a pele. O insight impulsionou a paulistana que junto com sua equipe atingiram compostos e fórmulas exclusivas, com destaque para a utilização de ingredientes botânicos naturais de alta qualidade.

“Existe um nicho potencial e a tendência também no mercado da beleza é a escolha das pessoas por produtos que considerem as causas ambientais, que se preocupem com o futuro das novas gerações, onde estejam extintas a utilização do petróleo, livres de crueldade animal e de plástico”, finaliza a empreendedora.