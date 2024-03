Divulgação Henry Freitas anuncia participação de Guilherme & Benuto em novo DVD





Após anunciar a presença do DJ e Cantor Pedro Sampaio e Xand Avião no novo DVD “Tudo Vira Terapia”, Henry Freitas confirmou nesta terça-feira (12), em coletiva nacional para a imprensa de todo país, a participação da dupla sertaneja Guilherme & Benuto, que conta com hits conhecidos como “Manda um Oi” e “Beijo Equivocado”. Para alegria dos fãs, as imagens serão captadas no dia 17 de março, no Colosso, em Fortaleza.

O DVD contará com músicas inéditas, regravações de sucessos da carreira do forrozeiro e o artista destaca a importância das parcerias na mescla dos estilos musicais no novo projeto. “Vamos ter um pouco de tudo no novo DVD, com o Pedro Sampaio, Xand Avião e Guilherme & Benuto”, explica Henry.

Henry alcançou o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, além de figurar na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma durante o Carnaval, o cantor já coleciona números de destaque no Spotify, tendo alcançado o top 1 Viral Brasil, a 13ª posição no ranking Viral Global, e 82° posição no top 200 Brasil em 2023.

Embalado pelo hit, que já conta com 25 milhões de streams no Spotify e 7 milhões no Youtube e pelo carinho dos fãs, o artista cumpre uma intensa agenda de apresentações pelo país e promete entregar um grande projeto para os adeptos dos grandes estilos musicais do Brasil.