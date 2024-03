Divulgação Ator participou, recentemente, do elenco da novela Terra e Paixão, da Rede Globo





A ONG Nóiz, da Cidade de Deus, promoverá no próximo dia 21 de março, um jantar beneficente em prol das crianças autistas da comunidade. Para ocasião, os participantes terão para o deleite, uma Paella, preparada pelo chef Junior Gonzalez, do restaurante La Plancha, especializado em frutos do mar.



A organização social que atende mais de 200 crianças e cerca de 400 famílias, direta e indiretamente, tem como missão a frase “Acolher, Educar e Emancipar”. Os participantes dos projetos contam com um auxílio através de assistência social, saúde e educação, incluindo alfabetização, pré-vestibular social, reforço escolar e atividades esportivas, e culturais, como música, dança, teatro, jiu-jitsu e yoga.



“A quantidade de crianças autistas da comunidade que não tem tratamento adequado é muito grande. Algumas nem diagnóstico fechado tem. A sala é apenas uma pontinha para tudo o que essas crianças precisam e não tem acesso”, destaca o presidente da ONG, André Melo.

Além da “Paella do Bem”, o chef Gonzalez está preparando um menu especial para a noite do evento. O jantar social terá um valor fixo de R$ 240 por pessoa e toda renda será revertida para o projeto. “A gente conversava (eu e André), e sempre tive vontade de ajudar. Quando ele falou da ideia do jantar social, topei na hora. Não queremos lucro, a ideia é colaborar com a iniciativa”, ressalta Chef Junior.



No cardápio especial feito por Chef Júnior, estarão entrada como mini-pastel de camarão e de três queijos, ceviche de peixe com camarões, brusqueta de jamóns com tomates, casquinha de siri com mini tortilha de massa de pastel, espeto de chorizo com batata brava e molho de queijo. O prato principal será a tradicional Paella de frutos do mar e como sobremesa, mini churros com doce de leite.



Toda a arrecadação será destinada para a construção de uma sala sensorial para as crianças autistas. O espaço é um ambiente acolhedor e favorável, onde são oferecidas atividades aliadas a luzes, sons, cores, texturas e movimentos que produzem sensações que levam a respostas adaptativas, provocando estímulos que possibilitam ao cérebro melhorar sua eficiência e funcionamento em maior amplitude.

“Ao oferecer um ambiente adaptado às necessidades individuais, a sala sensorial promove a inclusão e a acessibilidade para pessoas com diferentes habilidades e desafios. Ela proporciona a oportunidade para que essas pessoas participem de atividades sensoriais de forma confortável e segura, contribuindo para sua qualidade de vida, bem-estar e inclusão na sociedade”, finaliza a terapeuta ocupacional, Daniele Lessa.