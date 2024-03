Divulgação Cantor aproveita momento de destaque nas redes sociais para apresentação de videoclipe





O menino de madeixas rosadas passa a conquistar destaque nas redes sociais. Após o sucesso do single “Esqueceu Seu Brinco”, lançado há 5 meses, ao lado de Yunk Vino e Luccas Carlos que supera mais de 10 milhões de reproduções em todas as plataformas digitais. Desta vez, Cjota apresenta ao público, nesta terça-feira (12), o videoclipe do hit pelo seu canal oficial no Youtube.

Com produção executiva assinada pela Lyons Produções, produção musical de Pedro Lotto, e direção geral de Max Fonseca, o clipe destaca efeitos visuais de alta qualidade, com uma pegada mais intimista e que vai encantar todos que assistirem.

“O clipe é algo muito especial, com uma produção incrível. Posso dizer que está tudo muito lindo! Estou ansioso para entregar este conteúdo para meus fãs, acredito que geral vai abraçar muito esse projeto, vamos com tudo”, comenta Cjota, artista empresariado pela Lyons, produtora de Mc Daniel.

Considerado um fenômeno do trap, o cantor já gravou diversos feats com artistas renomados, como MC Daniel, MC Pedrinho, MC PH, Ryu The Runner, MC Marks, e muito mais.