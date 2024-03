Divulgação Festival de Chocolate é destaque na programação do evento gastronômico





A cidade de Salvador, terra da diversidade, influências e saberes culinários, destaca entre os dias 14 e 17 de março, a terceira edição do Origem Week Bahia, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio. O evento retorna à capital baiana com a proposta de imersão nas tradições e riquezas da alimentação regional, com a valorização dos produtos e produtores do estado, apresentações culturais, artesanato, palestras, oportunidades de negócio e showcooking com chefs nacionais e internacionais, como o belga Laurent Rezette e a argentina Mariana Corbetta.

O festival, que se firmou como uma das maiores feiras gastronômicas da Bahia, traz nesta edição mais de 300 marcas de produtos, do gourmet ao artesanal, como queijos, vinhos, chocolates, doces, cafés e charutos. Essa variedade de sabores será representada por 200 expositores, que disponibilizarão suas mercadorias nos stands para vendas e degustação. Dentro da feira gastronômica acontece ainda a 35ª edição do Chocolat Festival.

"O Origem Week chega a sua terceira edição com ainda mais marcas e produtos baianos, mais conteúdos e com a perspectiva de grandes negócios. O objetivo é levar para Salvador o melhor da Bahia, especialmente para o micro e pequeno empreendedor que não tem tantas oportunidades", disse Marco Lessa, idealizador do evento e CEO do Grupo M21.

O Origem Week Bahia estima receber cerca de 20 mil visitantes durante os quatro dias, gerando uma receita de R$ 5 milhões em negócios. A entrada é gratuita, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível, que será doado para a campanha Bahia Sem Fome.