Divulgação Humorista é destaque no campo digital e planeja projetos presenciais





Com quase 1 milhão de seguidores, o cearense Micael Naz ganha destaque nas redes sociais com a produção de conteúdo de humor. Com 25 anos de idade, o jovem cursa Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Ceará (UFC) e concilia a formação acadêmica com seus shows e atuação como comediante e, claro, com suas suas esquetes de humor na web.

A rotina como produtor de conteúdo na internet teve início em 2015, mas sua frequência só aumentou, de fato, em meados de 2023. Micael começou na época por achar incríveis os vídeos que assistia e, por isso, teve vontade de produzir também. Ele acreditou que conseguiria fazer vídeos de comédia de qualidade por ter sido algo que sempre gostou e estudou sobre.

Atualmente, sua relação com a internet é 90% trabalho e 10% lazer. Ele enxerga a internet essencialmente como a raiz do seu trabalho, sempre trazendo as perspectivas para sua criação de conteúdo e para sua carreira artística. Nos dias atuais, o foco de seu conteúdo é sobre cultura asiática e doramas, por estar consumindo de forma assídua, e também por abrir espaço para conteúdos novos tipos de conteúdo.

"Na minha adolescência meu pai conseguiu um computador e a internet era através de um “pendrive” com alguns kb de internet. O YouTube já existia e demorava horas pra carregar um vídeo, geralmente dos melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho", relembra o humorista em conversa com nossa coluna.

Nascido no estado considerado como o centro humorístico do mundo, o Ceará, o jovem confessa a dificuldade em apontar suas referências no mundo do riso. "Posso dizer nomes que marcaram ainda na infância foi Adamastor Pitaco, Rossicleia, Tom Cavalcante, Shaolin e o programa "Nas Garras da Patrulha', atração local incrível, entre vários outros artistas incríveis", destaca.

"Acho o humor brasileiro incrível, não que eu consuma todos os tipos de humor e nem que eu goste de todos pois não gosto. Considero incrível porque o humor tem relação direta com o público, logo se o público gosta de um tipo de humor que o comediante faz ele tem mérito, ainda que sejam pelos caminhos e temas mais fáceis, mesmo que infelizmente se utilize de gatilhos do preconceito enraizado na nossa cultura. Como eu disse, posso não gostar do humor, mas se faz o público rir, o comediante tem um mérito ali", comenta o humorista sobre o seu mercado de atuação.

Questionado se ele se acha engraçado, Naz é enfático: "Muitas vezes rio de mim mesmo por coisas completamente bestas e acredito que tem a ver também com diminuir seu ego a ponto de conseguir não se levar tão a sério. E o humor é algo que te faz, por algum instante, deixar de pensar nas mazelas da vida e aliviar um pouco a dor do dia a dia."

Como planos para o futuro, o humorista afirma que deseja excursionar com seu show para outras cidades e estado, apresentando que talento em novos horizontes, além da capital cearense.