Divulgação Ex-BBB, Wagner Santiago e o especialista Dr. Vitor Mello





Wagner Santiago (ex-BBB) liderou o ranking mundial da plataforma Only Fans, em 2023, agora pretende ser o maior da categoria. Wagner fará pela segunda vez, uma harmonização íntima que promete aumentar e engrossar sua ferramenta de trabalho.

“Na primeira vez, quase dobramos a circunferência do pênis do Wagner e agora, vamos engrossar e elevar ainda mais. O que já era bom, vai ficar ainda melhor”, garante Vitor Mello, responsável pelo procedimento que já tem dia e hora marcada.

O procedimento visa aprimorar e inovar o método anteriormente realizado e será conduzido novamente pelo Dr. Vitor Mello, especialista em estética íntima masculina, pioneiro do ramo no Brasil. O Overpants 2.0 é a técnica que será usada para a segunda harmonização íntima em Wagner Santiago, realizada nesta segunda-feira (11), em Campinas, interior de São Paulo.

A primeira harmonização íntima de Wagner foi realizada com o intuito de conhecer o protocolo e quebrar tabus sobre o tema, especialmente em relação à harmonização masculina. Além disso, como criador de conteúdo adulto, Wagner buscou despertar a curiosidade de seus seguidores, visando a melhoria da qualidade de vida sexual masculina e, claro, um visual ainda mais atraente e vistoso. “Após a primeira aplicação, o pênis ficou ainda mais bonito, as veias marcadas, as cores destacadas. Ficou tudo muito bonito de ser ver e de usar”, resume o ex-BBB.

Decidido a continuar investindo em seu bem-estar íntimo, Wagner optou por realizar o procedimento novamente devido à satisfação obtida com o resultado anterior e ao aprimoramento do método pelo Dr. Vitor, que agora conta com a versão 2.0 do Overpants, com um novo preenchedor, porém com a mesma técnica. “Como os preenchedores têm um prazo de validade e de duração, e me satisfiz muito no primeiro procedimento, resolvi fazer novamente. E como o método do Dr. Vitor tem sido aprimorado, quero fazer parte desse novo momento’’, explicou Wagner.

Na primeira aplicação, realizada em agosto de 2023, o ex-BBB conheceu a técnica, quebrou tabus e quase dobrou a circunferência do pênis, agora pretende ir muito além. “Cheguei com receio de como seria a aplicação, mas ela é praticamente indolor e o resultado surpreendente. Você consegue notar a diferença do antes e do depois facilmente”, finaliza.