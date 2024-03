Divulgação Nova turnê passará por diferentes países ao longo do ano de 2024





O evangelista Deive Leonardo está de volta com uma nova turnê que promete inspirar e transformar vidas. Após o sucesso estrondoso de "A Resposta", que atraiu mais de 250 mil espectadores por todo o Brasil, percorreu diversas partes do mundo e ganhou uma série na Netflix, Deive está pronto para levar a sua mensagem de esperança e renovação espiritual ainda mais longe.

Intitulada "Antes e Depois", a nova turnê visa provocar uma transformação espiritual profunda na vida daqueles que a testemunham. Com sua habilidade cativante de transmitir mensagens poderosas e relevantes, Deive anuncia uma experiência única e impactante para todos os participantes.

"Estou empolgado em compartilhar essa nova jornada com todos vocês", disse. "Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito, vivendo de forma plena. Com 'Antes e Depois', vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal."

A nova turnê está programada para passar por diferentes países, permitindo que pessoas de diversas culturas e origens tenham acesso à mensagem poderosa de Deive Leonardo. As datas e locais específicos serão anunciados em breve nas redes sociais e no site oficial do evangelista.