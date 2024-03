Divulgação Encontro das empresárias na Rua Canuto do Val





Na véspera da comemoração do Dia da Mulher (8 de março), duas importantes personalidades da cena empresarial brasileira, Lilian Gonçalves e Sylvia Design, aproveitaram a noite de calor desta quinta-feira (7) para colocar a conversa em dia.

Detentoras de trajetórias empreendedoras semelhantes, as empresárias escolheram a capital paulistana para as escritas de suas histórias de sucesso. Tanto a mineira, Lilian Gonçalves, quanto a cearense, Sylvia Design, deixaram suas cidades de origem e na grande metrópole chegaram com algo em comum: o sonho em vencer.

O trabalho com o público, a agilidade e o talento são características marcantes de ambas história. No setor de Bares e Restaurantes, a plebeia virou rainha e a idealizadora da Rede Biroska, Lilian Gonçalves comemora 60 anos de empreendedorismo com o anúncio da inauguração de uma nova casa, o Kara a Kara Karaokê, um prédio com 13 salas e capacidade para 600 pessoas.

Da pacata cidade do Barro, no Ceará, Sylvia Design concretou de sólido sua história no mercado do varejo. De empacotadora da loja Jumbo Eletro, onde foi promovida a vendedora ao bem sucedido império da rede de lojas Sylvia Design, empresa no ramo moveleiro com nove unidades em São Paulo.

Deveras, neste 8 de março, duas trajetórias que servem como motivação e inspiração para muitas brasileiras.