Divulgação Cantor Zezé di Camargo durante evento no Rio de Janeiro





O esperado "Bis Festival", realizado nesta terça-feira (5), no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, alia diversão e oportunidades de networking à comunidade de iGaming. Com arrecadação total ao apoio de ações e projetos beneficentes, como o Hospital do Câncer Francisco Camargo, em Goiás, criado por Zezé Di Camargo, artista que comandou o show principal da noite. O artista proporcionou a abertura do evento com apresentação de Fredd Costa, o cantor pedreiro descoberto por Leonardo, e da dupla Anderson e Matheus, apadrinhada por Zezé.

"O hospital está com 30% do projeto realizado, mas a obra completa será custeada por 360 milhões de reais. Estamos construindo só com doações de iniciativa privada. Costumo dizer que ninguém é tão rico que não precisa de ninguém, nem ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Vamos ajudar quem não teve a mesma oportunidade que a gente na vida. Estou muito feliz com essa doação, obrigado", agradeceu Zezé.

O artista apresentou seu projeto Zezé Di Camargo Rústico e cantou por duas horas emocionando a plateia com seus sucessos. O evento teve como presença ilustre o ator Ignácio Luz, Emanoel Camargo e Graciele Lacerda.

A abertura do Bis Festival teve o pedreiro Fredd Costa, que viralizou após estar fazendo uma obra na casa de Leonardo e o cantor postou o vídeo. Na sequência, o show da dupla gaúcha Anderson e Matheus agitou a plateia.