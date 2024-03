Divulgação Karine Lins é destaque em mercado quase 100% masculino





Karine Lins, beer sommelière com formação Doemens, escola pioneira no ensino de sommelieria de cervejas no mundo, e técnica cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM)), escolheu uma profissão dominante pelos homens, porém ocupa um espaço privilegiado onde conta com um currículo invejável.

No mercado desde 2012, onde começou como sommelière da primeira casa de cervejas especiais e brewpub da capital pernambucana, treinando toda a equipe e atendendo a clientes com sugestões de harmonização. Porém, sua trajetória teve início na época da faculdade, em um quiosque, que vendia cervejas fabricadas em diversas localidades do mundo. Em um mês, já sabia todos os rótulos.

“Fiquei encantada com as escolas cervejeiras, história e flavours nunca sentidos antes. Cerveja é cultura, diversidade, e mexe com a nossa biblioteca de aromas e sabores, guardados ao longo das nossas vidas”. Para ela, conhecimento nunca é demais, e o estudo contínuo é quase sempre o melhor caminho.

Atualmente, atua como cervejeira na paulistana CyBEER LAB, empresa que nasceu como alternativa para um público que queria produzir suas próprias receitas em pequena escala, mas que hoje impressiona com receitas autorais em concursos e festivais internacionais.

“Para mim é, de fato, um grande desafio atuar como cervejeira. Esse não é um segmento que acolhe, pelo contrário, é um mercado que questiona a capacidade da mulher com muita frequência. É bem exaustivo ter que ir sempre muito além para ser respeitada e valorizada. Porém, a recompensa vem da entrega de cervejas de qualidade. É isso é que me move”, finaliza.