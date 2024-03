Divulgação Família reunida em Maringá





O ator Júlio Rocha retornou às passarelas como modelo, juntamente com esposa Karoline Kleine, que acompanharam os filhos, José, de 5 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 9 meses, que foram as estrelas do desfile de uma marca no GP Experience Verão 2025, realizado nesta terça-feira (5), no Ody Park, em Maringá, Paraná.

José e Eduardo foram os mais empolgados com o evento e esbanjaram simpatia. De acordo com uma das postagens dos Stories de Karoline, eles queriam até desfilar mais. "Meu coração explode de orgulho por esses meninos", escreveu em uma imagem.

Até Sarah ficou empolgada com o desfile. "Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso ao lado da minha família", escreveu a influenciadora nos Stories.