A Arena Dicró, na Penha, Rio de Janeiro, foi palco para realização da primeira edição do ‘DiversiFest-Batalha das Ruas’ e a ganhadora do concurso cultural foi a multiartista EVY, moradora da Cidade de Deus. A artista se apresenta nesta sexta-feira (8), no Quiosque Rainbow, em Copacabana.



EVY ganhou notoriedade na cena musical e participou de programas como o "The Voice Brasil" e o "Canta Comigo". Suas músicas são autorais e com uma pegada POP. A artista se apresenta com DJ e dançarinos.



O ‘DiversiFest-Batalha das Ruas’, foi organizado pela o Drum Brasil e fez parte de um calendário imenso de ações culturais pelo Rio de Janeiro incentivando e apresentando artistas independentes.

Durante o festival foi realizado um concurso cultural que oferecia prêmios em dinheiro para as melhores apresentações.