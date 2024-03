Divulgação Brasileiras aproveitam experiências inéditas do parque





A influenciadora digital Evelyn Regly é uma das convidadas pela Disney para participar de uma visita exclusiva ao Disney Creators Celebration. O evento, destinado a criadores de conteúdo de diversas partes do mundo contou com experiências inéditas no parque de diversão mais requisitado do mundo, incluindo acesso a uma área, exclusivamente, para os convidados e um cruzeiro rumo às Bahamas e à ilha da Disney.

Evelyn foi uma das quatro personalidades selecionadas para representar o Brasil no evento, onde teve a oportunidade única de vivenciar momentos mágicos e inesquecíveis. "Eu nunca na vida imaginava viver uma experiência dessa. Acho que a Disney faz parte da vida de todo mundo com os desenhos e filmes. Ir à Disney World então, era um sonho desde pequena, agora imagina ir à Disney convidada pela Disney, representando o Brasil sendo mimada por eles... sério!!! Tá sendo incrível demais. É mágico!", pontuou a influenciadora.

A participação de Evelyn Regly no Disney Creators Celebration destaca não apenas sua influência no cenário digital brasileiro, mas também a importância do Brasil como mercado para a Disney. Essa colaboração fortalece os laços entre a influenciadora e uma das marcas mais icônicas do mundo do entretenimento.