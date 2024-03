Divulgação Antes e Depois de Marcos Barbosa de Bernardo





Marcos Barbosa de Bernardo retornou ao Brasil, recentemente, após uma longa temporada de férias, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Neto do autor de novelas, Benedito Ruy Barbosa e filho da também romancista Edilene Barbosa, ele retomou sua rotina de treinos relacionados ao fisiculturismo onde almeja a participação de competições nacionais e internacionais.

Em conversa com a coluna no iG Gente, o cineasta confirmou a mudança no estilo de vida, que foi resultado da cobrança feita pela vida. Segundo ele, seus hábitos vividos no passado prejudicaram sua saúde, especialmente, por deixar de fazer exercícios físicos e uma alimentação de modo correto.

"Após o falecimento do meu pai, descobri um tumor maligno na bexiga, e uma das hipóteses era o excesso de gordura. Não bebo, nunca fumei e tenho menos de 50 anos. Além disso, já tinha que dormir sentado, para não ter refluxo. Eu vi que estava me matando, e só conseguia pensar que queria estar aqui mais tempo, aproveitar o tempo com minha sobrinha e meus sobrinhos, ser pai e decidir reformular meu cotidiano", explicou Marco que eliminou 80 quilos.

Marcos afirma que, atualmente, é uma pessoa que aprendeu a se respeitar, a compreender suas próprias dores e necessidades e colocá-las em prioridade. "Os exercícios me mostraram o quão forte eu era e nem tinha ideia. Compreendi aquela famosa frase de Sócrates: 'Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz'", finaliza.

Com tamanha dedicação a área esportiva, Marcos que é cineasta e diretor-assistente de teledramaturgia optou em deixar de lado, neste momento, a área artística, com atenção 100% ao Fisiculturismo. Durante sua passagem por Las Vegas, ele visitou academias onde participou de treinos e o acompanhamento dos preparativos da próxima edição do "Mister Olympia", que voltará a ser realizada na cidade americana tida como a meca do fisiculturismo.