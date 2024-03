Divulgação Grupo destaca reciclagem de estilos e ritmos no repertório





A década de 1990 pontua a conquista do Axé Music a territórios extra-Bahia, com destaque ao mercado do Sudeste brasileiro. A música baiana passou a experimentar uma constante transformação, neste início de século XXI, e passou a agregar novas influências, além de importar ritmos estrangeiros. Neste cenário de reinvenção que nasceu a Motumbá, banda que completa 20 anos de trajetória e continua na conquista de espaços, sendo fiel à sua identidade e renovando a sua linguagem musical.

Fundado em 2004 pelo cantor, compositor e instrumentista Alexandre Guedes, o grupo se destaca pela sua estética original, incorporando elementos da cultura africana e afro-brasileira, a expressão 'motumbá', inclusive, é uma saudação iorubá e significa pedido de benção e boas energias e a integração no conjunto instrumental o atabaque, djembê e malacacheta fundida com ritmos latinos como a salsa, merengue e zouk, denominando-se, por fim, como um autêntico conjunto afro-pop-caribenha.

"Antes da Motumbá, os afoxés eram os únicos que usavam atabaques nos shows. Trouxemos os instrumentos para o palco com uma afinação diferenciada, em que três músicos tocam de uma só vez. O resultado é um som menos estridente e metálico, mas com grande força percussiva”, explicou o músico.

Detentora de um vasto repertório, a Motumbá lista dezenas de faixas entre seus grandes sucessos, como 'Odoya', 'Reza pro Mar' e 'Pra Balançar'. Em 2007, a banda estourou a sua primeira música, que se tornou hit carnavalesco daquele ano: 'Bororó'. O ritmo dançante e sensual conquistou o país, disputou o troféu de Melhor Música do Carnaval e levou o prêmio de Banda Revelação.

Sempre atualizada, a Motumbá se adequou à nova era do Axé Music e vem trazendo novidades em seu repertório. Em 2022 se destacou pelo pioneirismo ao ser a primeira banda baiana a lançar um clipe gamer. A animação feita para a canção 'Gira Mundo' conta com mais de 10 mil visualizações no YouTube.

Em 2023, Alexandre Guedes volta a conversar com a nova geração com o lançamento do single 'Com Dinheiro, Sem Dinheiro', no qual brinca com a linguagem da internet, caracterizada por gírias e informalidades.

Na temporada do verão 2024, o grupo seguiu uma extensa agenda de shows pela Bahia. Foi atração principal no Réveillon do município de Rafael Jambeiro, e, durante o Carnaval, percorreu três cidades do interior (Barreiras, Paratinga e Brotas de Macaúbas). Na capital, agitou o carnaval da Boca do Rio, Pelourinho, e encerrou sua participação na folia arrastando trio elétrico no circuito Dodô (Barra-Ondina). Motumbá é história e muito sucesso.