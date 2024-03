Divulgação Luísa Sonza será homenageada no Prêmio Billboard Women In Music





Luísa Sonza, uma das artistas mais tocadas no Brasil nos últimos anos, se prepara para receber homenagem inédita no Prêmio Billboard Women In Music. Primeira brasileira a ocupar esse cargo, a cantora levou para casa o prêmio da categoria “nova força global”. Ainda durante a estreia, ela irá se apresentar com uma performance inédita.

A estreia acontece nesta quarta-feira (6), na Califórnia, EUA, e a transmissão do evento estará disponível no dia seguinte no site e canal do YouTube da Billboard.

“É uma emoção muito grande ser reconhecida dessa forma, estou muito feliz em representar o Brasil e em saber que estão olhando para os artistas brasileiros. Estamos fazendo um trabalho incrível com “Escândalo Íntimo” e levar o resultado de tudo isso para o mundo é incrível”, comemorou Luísa em comunicado oficial à imprensa.

Terceiro disco da carreira de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo” traz um trabalho artístico mais maduro e conceitual. Com 24 faixas, a obra traz feats nacionais e internacionais com artistas renomados, como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat.

Lançado em agosto de 2023, “Escândalo Íntimo” já alcançou mais de meio bilhão de streams combinados com 20 das 24 faixas do álbum desbloqueadas. Com quatro faixas ainda inéditas, previstas para serem lançadas nos próximos meses, “Escândalo Íntimo”, bateu o recorde no Spotify Brasil e alcançou 15,6 milhões de streams em menos de 24h após o lançamento. "Penhasco 2", faixa com Demi Lovato, alcançou a primeira posição entre as músicas mais escutadas do Spotify no Brasil, tornando as duas primeiras artistas na história a estrear uma música com 2 milhões de streams na plataforma no país.