Bruninho & Davi confirma projeto 'Violada' em SP





A dupla Bruninho & Davi anuncia a primeira edição da festa “Violada BeD”, evento confirmado para o 16 de março, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Com produção da agência TAJ, a violada espera reunir mais de três mil pessoas.

Com início em 2018, o projeto “Violada BeD” se tornou sucesso na carreira dos artistas, inclusive com destaque para a árvore usada na decoração do evento, que passou a ser uma marca registrada para a ocasião. A apresentação da dupla traz o melhor do sertanejo em mais de três horas de show que promete agitar o público, com canções marcantes na trajetória de uma década de estrada.

O evento tem confirmada a participação da DJ Brunetta, referência nos eventos em que participa pelo seu set, que exalta o funk carioca. A dupla adiante parte do repertório, que estará composto por canções inesquecíveis, como: “Se namorar fosse Bom”, “Onde Nasce O Sol”, “E Essa Boca Aí?”, e o hit atual “Peguei, Pegava e Pegaria”, faixa em parceria com Mari Fernandez.