Divulgação Bibiana Paranhos, idealizadora do evento





Bibiana Paranhos, designer de joias, reúne convidados para o lançamento do evento "Celebration Easter", em comemoração à chegada da Páscoa, com destaque para ideias, inspirações e cenários encantadores e combinações impressionantes. A mostra agita a disputa da loja Artefacto Beach and Country, na região dos Jardins, onde destaca o envolvimento de um seleto grupo de decoradores, designers florais, influencers e estilistas de moda.



Dentre os participantes dessa primeira edição, destaque para o decorador e florista Vic Meirelles, a arquiteta Brunete Fraccaroli, a designer de interiores Joia Bergamo, a festeira Titina Leão, a florista Pupy Zogaib, entre outras personalidades do mundo da decoração.

“A proposta é conectar marcas com o público além do entretenimento que o evento promete entregar a cada dia”, destaca Bibiana Paranhos, idealizadora do evento. Em meio a uma combinação encantadora de estilos, dinamismo e inspiração na assinatura das mesas decoradas, o evento também destaca a gastronomia para celebrar a data, doces típicos, chocolates e a divertida caça aos ovos de Páscoa para as crianças se divertirem.

Para acessar o evento basta doar alimentos não perecíveis, ou roupas em bom estado, produtos de limpeza que serão todos destinados às obras da Fundação Casa Hope.