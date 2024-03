Divulgação Ágatha Félix relembra início da carreira como atriz mirim





A atriz e cantora Ágatha passou a ganhar notoriedade ao realizar trabalhos, ainda, na infância, quando começou sua carreira nos palcos, aos 9 anos e realizou diversos projetos de sucesso na televisão, incluindo “A Força Do Querer” e “O Sétimo Guardião”, grandes produções da TV Globo. Em meio ao êxito, a artista relembra como deu seus primeiros passos no mundo da atuação.

De acordo com Ágatha, desde muito nova ela já alimentava o desejo de trabalhar com arte e, depois de muita insistência, sua mãe resolveu a levar em uma agência. “Sempre senti vontade de atuar e fazer cursos. Quando tinha 9 anos, minha mãe me colocou em uma agência. Logo depois, eu já passei para o meu primeiro trabalho de atriz em 'O que Terá Acontecido a Baby Jane?”, conta.

Na época, sem experiência prévia ou cursos formais, Agatha mergulhou na oportunidade com muito esforço e dedicação. Sem aulas formais, contava com o apoio da família, chegando até a envolver a irmã nos ensaios, fazendo dela sua diretora improvisada. “Eu não tinha nenhuma preparação, aprendi na prática, na garra e na coragem. Nunca tinha feito curso, mas tinha um dom, e com foco, disciplina e muita paixão pela arte, consegui chegar em lugares muito legais! Me esforçava para decorar os textos e passar verdade, pedia ajuda pra minha família, que sempre me apoiou”, afirma.

Para Ágatha, “Baby Jane" foi uma fase de muito desenvolvimento, já que a falta de preparação formal foi compensada pelo aprendizado diário que teve. “Não é todo mundo que aprende na prática, mas com toda certeza, Baby Jane foi uma escola pra mim. Aprendi muito muito muito. O elenco todo era incrível, e tive a honra de aprender com atrizes brasileiras consagradas, e sou muito grata a essa experiência”, diz.

Após esse marcante papel, a atriz decidiu aprofundar seus conhecimentos, iniciando cursos e embarcando em novos desafios. Sua jornada artística, que começou com um impulso natural, agora se solidifica com aprendizado contínuo e dedicação à seu amor pela dramaturgia.